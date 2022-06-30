1 ذى الحجة.. موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-6-2022 فى محافظات مصر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد أذان المغرب اليوم الخميس، الموافق 30 يونيو 2022، أول أيام شهر ذي الحجة وأول أيام صيام العشر الأوائل، ويستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير توقيت أذان المغرب في محافظات مصر، لما لهذه الأيام من ثواب وفضل عظيم، كما يحرص الصائمون على الالتزام الكامل بالصلاة في أوقاتها وقراءة القرآن.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-6-2022

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لسبب جغرافي، وهو اختلاف الغروب من مكان لمكان، ويجب على الصائم تحري توقيت الأذان فى محافظته حتى لا يلتبس الأمر عليه، وبدء الأفطار فى توقيت خاطئ، وبذلك يكون ضاع عليه ثواب الصيام.

موعد أذان المغرب في القاهرة

وجاء موعد أذان المغرب في القاهرة ليكون في تمام الساعة 7 مساء، ويأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجيزة

ويأتي موعد أذان المغرب في الجيزة؛ ليكون في تمام الساعة 7 مساء، ويأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد أذان المغرب فى الإسكندرية

ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية، ليكون في تمام الساعة 7:8م، ويأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:44 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر

وبالنسبة لموعد أذان المغرب في الأقصر يأتي ليكون في تمام الساعة 6:45، ويأتي موعد أذان العشاء: الساعة 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

ويأتي موعد أذان المغرب فى الإسماعيلية في تمام الساعة 6:58 مساء، كما يأتي موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

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الدعاء المستحب عند الإفطار من السنة النبوية

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي- صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".