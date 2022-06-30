الخميس 30 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

1 ذى الحجة.. موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-6-2022 فى محافظات مصر

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
ads

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد أذان المغرب اليوم الخميس، الموافق 30 يونيو 2022، أول أيام شهر ذي الحجة وأول أيام صيام العشر الأوائل، ويستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير توقيت أذان المغرب في محافظات مصر، لما لهذه الأيام من ثواب وفضل عظيم، كما يحرص الصائمون على الالتزام الكامل بالصلاة في أوقاتها وقراءة القرآن.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-6-2022

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لسبب جغرافي، وهو اختلاف الغروب من مكان لمكان، ويجب على الصائم تحري توقيت الأذان فى محافظته حتى لا يلتبس الأمر عليه، وبدء الأفطار فى توقيت خاطئ، وبذلك يكون ضاع عليه ثواب الصيام.

موعد أذان المغرب في القاهرة

وجاء موعد أذان المغرب في القاهرة ليكون في تمام الساعة 7 مساء، ويأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجيزة

ويأتي موعد أذان المغرب في الجيزة؛ ليكون في تمام الساعة 7 مساء، ويأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد أذان المغرب فى الإسكندرية

ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية، ليكون في تمام الساعة 7:8م، ويأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:44 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر

وبالنسبة لموعد أذان المغرب في الأقصر يأتي ليكون في تمام الساعة 6:45، ويأتي موعد أذان العشاء: الساعة 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

ويأتي موعد أذان المغرب فى الإسماعيلية في تمام الساعة 6:58 مساء، كما يأتي موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

قد يهمك أيضًا | 

فضل صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1443

حكم صيام التسع الأوائل من شهر ذى الحجة وفضله وأبرز الأعمال المستحبة

فى أول أيام شهر ذى الحجة.. أفضل 6 أدعية للصباح

الدعاء المستحب عند الإفطار من السنة النبوية

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي- صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

المغرب موعد أذان المغرب موعد اذان المغرب في القاهرة موعد أذان المغرب في الإسكندرية صيام العشر الأوائل أول أيام شهر ذي الحجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

مصرع شقيقين إثر حريق شب داخل منزل فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

ماجد حبته

مصر والجزائر.. شراكة اقتصادية واعدة

صور

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية