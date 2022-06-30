حبس طاهر أبوزيد 3 سنوات فى شيكات دون رصيد

قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس طاهر أبوزيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات دون رصيد في القضية رقم 9833 لسنة 2022.

وتقدم المحاميان حسن عبدالفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد، تتمثل قيمته في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

جدير بالذكر أن الفندق قد أقام أيضا الجنحة رقم 9832 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 6/7/2022، والجنحة رقم 9834 لسنه 2022 والمحدد لها جلسة 7/7/2022، عن مبالغ شيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق تخطت حاجز المليون جنيه.