الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حاول منعه من الاعتداء على والدتهما فأنهى حياته

جريدة الدستور
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شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية مقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه خلال محاولته منع المتهم من الاعتداء على والدتهما بالضرب.

وطعن الجاني شقيقه عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمى، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واصطحبت المتهم لمكان الحادث لتمثيل الجريمة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقى بلاغ بمقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه بسبب محاولته منع المتهم من التعدى على والدته بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبينت وفاة "ممدوح.ع"، 27 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم دائرة القسم، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وذلك خلال قيام شقيقه "عبد الرحمن.ع"، 23 سنة، سائق تروسيكل، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة الأخير المتوفى منع المتهم من التعدى على والدتهما بالضرب.

محافظة القليوبية امن القليوبية مدير أمن القليوبية قسم شرطة الخصوص

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٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

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