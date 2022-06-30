مصرع مسن وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي عامل في منتصف السعبينات من العُمر، مصرعه، وأصيب 7 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل، كانوا يستقلونها على طريق عرابة أبو دهب، دائرة مركز سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مُساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاداة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق عرابة أبو دهب دائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل على طريق عرابة أبو دهب؛ نتج عنها مصرع المدعو (محمد. ر. أ- 74 عامًا- عامل)، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب كل من المدعو (أحمد ف ر- 55 عاما- مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وحاتم ج م- 32 عامًا- مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وفراج ع ح- 65 عاما- مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ويوسف ا ع- 14 عامًا- مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى، والسيد م م- 65 عامًا- مصابا باشتباه خلع في الكتف الأيسر، وإكرامي ج م- 35 عامًا- مصاب باشتباه كسر بالحوض، ووجيه ا م- 30 سنة- مصاب بسحجات وكدمات متفرقة الجسم).

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.