الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبب فتاة.. القبض على 15 شخصًا فى معركة بالشوم والطوب بالسلام

مشاجرة
مشاجرة
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 15 شخصًا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة السلام، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة مساكن بالسلام ووجود مصابين.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتاة وعندما تدخل أقاربها نشبت مشاجرة بينهم بالطوب والزجاج والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح، وتم القبض على 15 آخرين كما تهشمت إحدى السيارات وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وجارٍ سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة تجاه طرفي المشاجرة.

الأجهزة الأمنية القاهرة 15 شخصا مشاجرة الأسلحة البيضاء السلام

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