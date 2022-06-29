إلزام عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه للإعلامى تامر أمين

قررت المحكمة الاقتصادية، إلزام الإعلامي عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه لـ“تامر أمين” في الدعوى التي أقامها الأخير، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، وفي الدعوى المقامة من الإعلامي عبدالناصر زيدان ضد “أمين” وقناة النهار قضت المحكمة برفضها.

ورفع "أمين "الدعوى على خلفية نشر عبدالناصر زيدان مقاطع فيديو تحمّل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.