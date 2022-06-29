الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إلزام عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه للإعلامى تامر أمين

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان
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قررت المحكمة الاقتصادية، إلزام الإعلامي عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه لـ“تامر أمين” في الدعوى التي أقامها الأخير، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، وفي الدعوى المقامة من الإعلامي عبدالناصر زيدان ضد “أمين” وقناة النهار قضت المحكمة برفضها.

ورفع "أمين "الدعوى على خلفية نشر عبدالناصر زيدان مقاطع فيديو تحمّل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

المحكمة الاقتصادية الإعلامي عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه تامر أمين 10 ملايين جنيه

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إلزام عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه للإعلامى تامر أمين

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