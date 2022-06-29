الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث تصادم أتوبيس و«ميكروباص» فى عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث تصادم أتوبيس" ميني باص" بسيارة ميكروباص أعلى الطريق أمام محطة العرب بمنطقة عين شمس، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص لكشف الأسباب وإعداد تقرير مفصل.

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس "ميني باص" وميكروباص أعلى الطريق أمام محطة العرب بمنطقة عين شمس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق في عين شمس، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميني باص وميكروباص، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم القبض على سائق الميني باص المتسبب في الحادث، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

جهات التحقيق تشكيل لجنة فنية المرور حادث معاينة أتوبيس

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