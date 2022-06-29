الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لسائق قتل جاره بـ مفك في الإسكندرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، بالسجن 7 سنوات للمتهم "م.ن.ف" - سائق - لاتهامه بضرب أفضى لموت للمجنى عليه "ح.ش.م".

وتعود أحداث القضية رقم 473 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وعلى إثرها تم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفي بعد ذلك.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "م.ن" - سائق - والمجني عليه "ح.ش" صاحب محل، فوجئ المتهم بالمجنى عليه قادمًا نحوه حاملًا طولة وما أن أبصر المتهم حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ما أثار حفيظة المتهم وقام بجلب آلة حادة [مفك] وتعدى على المجنى عليه وأصابه عدة إصابات، وتم إنهاء المشاجرة إلى أن المجنى عليه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفي بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.

جنايات الإسكندرية محكمة أمن الأسكندرية

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