نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن ربط وديعة بمبلغ 100 مليون جنيه

أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن ما تم، أمس، من ربط وديعة بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه من فائض موارد النقابة العامة للمحامين، تطبيقًا للسياسات الصحيحة في المحافظة على أموال نقابة المحامين، وتحقيقًا لما فيه صالح الجمعية العمومية للسادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت النقابة العامة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، تم ربط وديعة بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه من فائض موارد النقابة العامة للمحامين، أمس الموافق 28/ 6/ 2022، تطبيقًا للسياسات الصحيحة في المحافظة على أموال نقابة المحامين، وتحقيقًا لما فيه صالح الجمعية العمومية للسادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك مع التزام صندوق النقابة العامة للمحامين بكل الإنفاقات في الملفات النقابية المختلفة وعلى رأسها؛ المعاشات، والعلاج، ومخصصات النقابات الفرعية، وأيضًا كل ما يلزم غرف السادة المحامين من تجديدات وصيانة وأثاثات وأجهزة.

وقد سبق أن تم ربط وديعتين بملغ ١٠٠ مليون العام الماضي، ليبلغ إجمالي ما تم ربطه خلال عمر هذا المجلس مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه ودائع بنكية.