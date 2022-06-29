الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لربة منزل وزوجها 10 سنوات لضربهما فتاة حتى الموت

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك  بالسجن المشدد 6 سنوات لربة منزل والمشدد 10 سنوات لزوجها وإلزامهما بالمصاريف الجنائية لتعديهم على طفلة ابنة شقيق المتهمة لتأديبها وإصابتها بإصابات بالغة باستخدام الخرطوم والقداحة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت قد بدأت الواقعة بتاريخ 9 فبراير 2021 عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بوجود طفله تبلغ من العمر 11 عام بأحد المستشفيات الخاصة بها إصابات بالغه ولم يستطيع الفريق الطبى إسعافها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وبالتحريات تبين أن الطفلة تعيش مع شقيقة والدها "ه.ا" 25 عام ربة منزل وزوجها " ا.ح.م" 28 عام مكوجى فى المنزل وكانا دائما التعدى عليها بالضرب لتأديبها وفى يوم الواقعة استخدمها "خرطوم وقداحه" وتسببا لها فى حروق وكدمات وسحجات متفرقه فى جميع أنحاء الجسم.

وأوضح تقرير الطب الشرعى وجود حروق قديمه وحديثه فى الجسم وتورم فى العين والأنف وضربة بالرأس تسببت فى شرخ الجمجمة ونزيف على المخ وتسببت الإصابة فى وفاتها .

تم ضبط المتهمين وإحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية  برقم 31012 الدخيلة والتى أصدرت حكمها المتقدم .

جنايات الإسكندرية محكمة الدخيلة

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