الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهما بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة ، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

المتهمان المخلي سبيلهما احتياطيا بالقضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، أسندت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الجنايات المختصة اخلاء سبيل محكمة تدابير احترازية

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