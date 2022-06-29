إخماد حريق أسفل عقار بالمنيب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع أسفل عقار بالمنيب دون وقوع إصابات، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارة إطفاء، بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى عقارات أخرى وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع أسفل عقار بشارع المدبح بجوار مكتب المحافظ المنيب ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.