الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق «قفط- القصير»

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "قفط- القصير" عند الكيلو 70 بمحافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "ققط- القصير" عند الكيلو 70، وأسفر الحادث عن إصابة مجاهد حسانى سعيد، 33 عامًا، بسحجات وكدمات، عبدالعزيز عبدالله أحمد، 20 عامًا، بسحجات وكدمات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى قنا الجامعى.

حادث انقلاب سيارة مستشفي قنا

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احتفال جديد بالعميد

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