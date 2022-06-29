إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق السويس الصحراوى بوجود حادث، فور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، أسفرت عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وبتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة تم رصد السيارة وضبط مالكها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.