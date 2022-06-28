مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 فى القاهرة والمحافظات

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم، لذا يحتل عنوان "مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر" صدارة محركات البحث هذه الساعات، وهذا مع بداية يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، الموافق 29 من ذي القعدة، ويهتم المسلمون بأداء الخمس صلوات كون الصلاة هي الركن الثاني بين أركان الإسلام وهي عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها هدم الدين.

وهناك اختلاف طفيف في موعد إقامة الصلاة بين محافظات مصر، وذلك لاختلاف المناظق الزمنية التي تقع فيها كل محافظة، ومن هنا يقدم "الدستور"، ضمن خدماته التي للقراء مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 يونيو في عدد من محافظات مصر، وذلك في هذا التقرير.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات الثلاثاء 28 يونيو

وتعتبر خدمة مواقيت الصلاة في المحافظات ضمن أهم الخدمات اليومية المقدمة للقارئ ويُحدثها فريق عمل "الدستور" بصفة يومية، وفي السطور التالية نستعرض معكم مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر ليوم الثلاثاء.

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مواقيت الصلاة في القاهرة الثلاثاء 28 يونيو 2022

وقت أذان الفجر 3:11 ص

وقت الشروق 4:56 ص

وقت أذان الظهر 11:57 ص

وقت أذان العصر 3:34 م

وقت أذان المغرب 7:00 م

وقت أذان العشاء 8:34 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الثلاثاء 28 يونيو 2022

وقت أذان الفجر 3:16 ص

وقت الشروق 4:58 ص

وقت أذان الظهر 12:03 م

وقت أذان العصر 3:42 م

وقت أذان المغرب 7:08 م

وقت أذان العشاء 8:44 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الثلاثاء 28 يونيو 2022

وقت صلاة الفجر 3:03 ص

توقيت الشروق 4:50 ص

وقت أذان الظهر 11:54 ص

وقت أذان العصر 3:31 م

وقت أذان المغرب 6:57 م

وقت أذان العشاء 8:32 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الثلاثاء 28 يونيو 2022

وقت صلاة الفجر 3:06 ص

وقت الشروق 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:43 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م

مواقيت الصلاة في أسوان الثلاثاء 28 يونيو 2022

وقت صلاة الفجر 3:26 ص

وقت الشروق 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت أذان العصر 3:11 م

وقت أذان المغرب 6:40 م

وقت أذان العشاء 8:05 م

مواقيت الصلاة في بورسعيد الثلاثاء 28 يونيو 2022

وقت صلاة الفجر 3:48 ص

وقت الشروق 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 3:32 م

وقت صلاة المغرب 6:59 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م