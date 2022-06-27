الإثنين 27 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة.. موعد الصلوات الخمس فى القاهرة والمحافظات الإثنين 27-6-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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مع اقتراب كل فرض يبحث المسلمون في مصر عن موعد الصلوات الخمس رغبة في تأديتها بأوقاتها الصحيحة، وهذا يجعل البحث بعنوان "موعد الصلوات الخمس في مصر" من أكثر العناوين بحثًا عبر محركات البحث المختلفة، لأن الصلاة تعد أهم فرض في الدين الإسلامي، كما أقرها الله سبحانه وتعالى كركن أساسي وثاني أركان الدين الإسلامي، وهناك من يهتم بمواقيت الصلاة بين المحافظات المختلفة ومعرفة الفروقات بين كل محافظة في إقامة الصلاة للجمع أو القصر في إقامة الصلاة في حالة السفر.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

وفي هذا السياق تقدم "الدستور" مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين الموافق 27 يونيو عام 2022 في بعض من محافظات مصر، كإحدى الخدمات التي تقدمها للقراء بشكل يومي.

 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة 

وتعتبر مواقيت الصلاة ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ وتحدث بصفة يومية وفي السطور التالية نستعرض معكم مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر 

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلوات الخمس في القاهرة الاثنين

وقت صلاة الفجر 3:10 ص

وقت الشروق 4:56 ص

وقت آذان الظهر 11:58 ص

وقت آذان العصر 3:33 م

وقت آذان المغرب 7:00 م

وقت أذان العشاء 8:34 م.

 

مواقيت الصلوات الخمس في الإسكندرية الإثنين 

وقت صلاة الفجر 3:10 ص

وقت الشروق 4:58 ص

وقت آذان الظهر 12:03 م

وقت آذان العصر 3:42 م

وقت آذان المغرب 7:08 م

وقت آذان العشاء 8:44 م

 

مواقيت الصلوات الخمس في الإسماعيلية الإثنين 27 يونيو 2022

وقت صلاة الفجر 3:03 ص

توقيت الشروق 4:50 ص

وقت الظهر 11:54 ص

وقت  العصر 3:31 م

وقت  المغرب 6:57 م

وقت العشاء 8:32 م  

 

 مواقيت الصلوات الخمس في بورسعيد الإثنين 27 يونيو 2022

وقت صلاة الفجر 3:48 ص

وقت الشروق 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 3:32 م

وقت صلاة المغرب 6:59 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الإثنين 27 يونيو 2022 

وقت صلاة الفجر 3:06 ص

وقت الشروق 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة  العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:43 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م 

 

مواقيت الصلاة في أسوان  الإثنين 27 يونيو 2022

وقت صلاة الفجر 3:26 ص

وقت الشروق 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت أذان العصر 3:11 م

وقت أذان المغرب 6:40 م

وقت أذان العشاء 8:05 م

الصلوات الخمس القاهرة الاثنين 27 يونيو 2022 مواقيت الصلاة وقت صلاة العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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