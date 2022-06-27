الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر بالخارجية الإيرانية: محادثات إحياء الاتفاق النووى تبدأ غدًا فى قطر

الاتفاق النووي
الاتفاق النووي
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أعلن مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين بلاده والقوى العالمية ستبدأ يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، أكد المصدر ذاته  أن المفاوضات ستبدأ بحضور الفريق الإيراني المفاوض.

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي كانت تجرى في فيينا. 

كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"،قد صرح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين،بأن المحادثات النووية المقبلة ستكون في إحدى الدول الخليجية.

وأكد "لن نتفاوض حول القضايا النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، وانما النقاط العالقة ذات الصلة بالغاء الحظر عن البلاد".
 

وكان جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، قال في طهران أمس الأول السبت، إن إيران والاتحاد الأوروبي اتفقا على استئناف المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة".
 

ووصل بوريل إلى طهران لإحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين إيران والدول الأخرى الموقعة، الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، والتي توقفت منذ آذار/مارس الماضي.
 

كانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 وفرضت عقوبات على إيران، التي تخلت ردا على ذلك، عن بعض التزاماتها في الاتفاق حيث رفعت درجة تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق من 3.67% إلى 60%.

وانخرطت كل من إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات في فيينا عبر وسطاء .ويتردد أن إحدى العقبات الرئيسية في المحادثات هي وضع الحرس الثوري الإسلامي، الذي صنفته الولايات المتحدة لسنوات كمنظمة إرهابية.

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