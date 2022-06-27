الخارجية الروسية تعلن طرد ثمانية دبلوماسيين يونانيين

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا أعلنت ثمانية دبلوماسيين يونانيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأمهلتهم ثمانية أيام لمغادرة البلاد.

وأضافت الوزارة أنها استدعت السفير اليوناني للاحتجاج على ما سمته "مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما يشمل تزويد نظام كييف (في أوكرانيا) بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وقالت الوزارة، إنها احتجت أيضا على قرار يوناني إعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

واليونان من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وانضمت إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفاد بيان صحفي بأن المفوضية الأوروبية ستقدم لأوكرانيا معدات "لمواجهة مخاطر الصحة العامة مثل التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".



وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في البيان، إن معدات طبية وملابس واقية ومعدات متخصصة "في طريقها لأوكرانيا".



وقال الناطق باسم المفوض بالاش أوجفاري للصحفيين في بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي قدم 300 ألف سترة واقية متخصصة و5600 لتر من المطهرات و850 قطعة من المعدات من أجل عمليات التطهير".



وجاء في البيان أن المعدات الطبية المقدمة تشمل شاشات ومضخات محاليل وأجهزة تنفس، بالإضافة إلى معدات وقاية للأطقم الطبية مثل الكمامات والقفازات.



وقال لينارتشيتش، "عمال المستشفيات والقطاع الطبي في أوكرانيا يعملون تحت القصف، ويجب أن نبذل ما في وسعنا لتوفير الوسائل الضرورية لإنقاذ حياتهم".



وأضاف البيان، أن القيمة المالية الإجمالية للمعدات التي طلبتها الحكومة الأوكرانية، هي 3ر11 مليون يورو (12 مليون دولار).



وجاري توصيل المواد إلى أوكرانيا من مخزون الطوارئ الخاص بالاتحاد الأوروبي لدى رومانيا والمجر والسويد وألمانيا واليونان والدنمارك.

ومنذ قليل، رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35 بالمئة نتيجة لتعليق وضع الدولة "الأكثر رعاية" في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما قال إعلان أصدره البيت الأبيض.