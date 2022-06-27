مقتل 5 أشخاص.. أول فيديو من موقع تسرب غاز فى الأردن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حادث العقبة، بعد حادث تسرب غاز سام في الميناء الأردني، ووفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين، اليوم الاثنين.

الاردن: قتلى ومئات الاصابات بتسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة#الأردن #العقبة pic.twitter.com/exaSBjDDHM — Jusur (@JusurArabia) June 27, 2022

وفي وقت سابق، توجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى العقبة، للوقوف على تداعيات الحادث الأليم".

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني ما زالوا يعاملون لغاية هذه اللحظة مع الحادثة.

وأضاف، أنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.

وأوضح أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الدولة لشئون الشرق الأوسط وآسيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينغ، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمات في المنطقة.

وأكّد وزير الخارجية الأردني وميلينغ خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكتين في مختلف المجالات، والحرص على توسعة آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض اللقاء برامج التعاون والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لدعم العملية التنموية في الأردن.

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق عن تضامنها مع ملك الأردن عبدالله الثاني في القرارات التي اتخذتها عمان أمس السبت لإجهاض تحركات تستهدف استقرار البلاد.

وأكدت، أنها تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن مشددة على "دعمها الكامل" للملك عبدالله الثاني.

وفي وقت سابق، نفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، اليوم الاثنين، تمرينًا وطنيًا بعنوان "السوسنة السوداء" وهو الأول من نوعه في المملكة بقيادة وإدارة المرأة الأردنية، وبمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى القطاع الخاص.

ويأتي التمرين الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين، انطلاقًا من أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتنفيذًا لرؤية ملكية وإرادة سياسية قوية لتمكين المرأة في المملكة.