الإثنين 27 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية الحربية تحصل على شهادات «الأيزو» العالمية فى 3 مجالات

الكلية الحربية
الكلية الحربية
ads

حصلت الكلية الحربية على شهادات «الأيزو» من الجهة المانحة لشهادات الأيزو العالمية. 
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الكلية الحربية، احتفالاً بحصول الكلية على شهادات الأيزو فى مجالات (نظم إدارة الجودة – جودة سلامة الغذاء – جودة البيئة) .


بدأت فعاليات الاحتفال بتنفيذ طابور العرض العسكرى، والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية أظهر مدى الدقة والكفاءة والانضباط الذى يمتلكه طلبة الكلية، ثم عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى راسخ.


وألقى اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية كلمة أكد خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتأهيل مقاتليها، وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتخريج أبطال قادرين عن الزود عن أمن مصر وصون قدسيتها والحفاظ على مقدرات الشعب المصرى العظيم، والذى كان له الأثر الأكبر فى حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث.

 
وأكد المهندس محمد رمضان المدير التنفيذى للشركة المانحة لشهادات الأيزو العالمية استمرار التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بالكلية الحربية إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة فى هذا المجال.


وقام المدير التنفيذى للشركة المانحة بمنح شهادات الجودة لمدير الكلية الحربية، وفى نهاية الاحتفال تم التقاط صورة تذكارية أعقبها جولة تفقدية لعدد من المنشآت التاريخية والتدريبية والتعليمية بالكلية الحربية.


حضر مراسم تسليم شهادات "الأيزو" اللواءأ.ح / خالد حسن قناوى مساعد وزير الدفاع للكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا الجهة المانحة لشهادات الأيزو العالمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إلى وزير التموين.. د. سهير نظمى تريد حلًا!

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يكشف مفاجأة فى قتل فتاة لوالدتها بالقاهرة

أول ظهور لـ«محمد عادل» قاتل نيرة أشرف (بث مباشر)

القاضي يسأل قاتل نيرة: إيه مفهوم الحب عندك؟.. كيف رد المتهم؟

زيادة المعاشات شهر يوليو 2022 وجدول صرف الشهر الجديد

مصر تعزى الأردن فى ضحايا انفجار صهريج غاز بميناء العقبة

الأمن يناقش أسرة مذيعة تغيبت عن المنزل في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الساحل الشمالى

ماجد حبته

السبع فى مواجهة التنين!

محمود خليل

من «عفريت المحمل» إلى «الحج الافتراضى»

مؤمن المحمدي

الست لما

جمال رشدي

التصهين المتصحر

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الماسونى

رشا عبدالمنعم

المسرح الحر واجهة مشرفة تستحق الدعم

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمناخ.. والغذاء

صور

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

أول امتحانات الثانوية «فرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية