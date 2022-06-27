التقرير الطبى لمصابى حادث طريق السويس الصحراوى

كشف التقرير الطبي لـ7 أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا في حادث تصادم سيارتى ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوي، أن الإصابات تفرقت بين كسور وكدمات وسحجات شديدة ويخضعون للعلاج.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوي بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.