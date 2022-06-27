اعترافات لص سرقة الشقق الفارهة بحدائق القبة والزيتون

أدلى عاطل مُتهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، في حدائق القبة والزيتون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

واعترف المُتهم باعتياده سرقة المساكن من منطقتي الزيتون وحدائق القبة؛ نظرًا لقرب سكنه من المنطقتين، وعلمه بالشقق التي توجد بها مسروقات ثمينة، قائلًا: «عارف الشقق الثقيلة وبسرقها».

وأشار المُتهم إلى أنه سرق 4 شقق عن طريق كسر الباب بواسطة "أجنة" حديدية، وتحصل من نشاطه الإجرامي على مبلغ مالي تجوز الـ50 ألف جنيه، أنفق نصفه على بعض مُتطلباته.

وتلقى قسما شرطة "حدائق القبة- الزيتون" بمديرية أمن القاهرة، بلاغات من شخصين، مُقيمين بنطاق دائرة قسمي الشرطة، بما يُفيد اكتشافهما كسر بابي الشقتين محل سكنهما، وسرقة مبلغ مالي وعدد من الأجهزة الكهربائية من داخلهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين "عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين بأسلوب كسر الباب، باستخدام أجنة حديدية.

بتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاطًا إجراميًا، تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب.