الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب خلال عبوره قضبان القطار فى بورسعيد

مصرع شاب
مصرع شاب
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اصطدم قطار بشاب خلال عبوره قضبان السكة الحديد، مُتجهًا لعمله بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، وتم نقله إلى المستشفى.

بدء الأمر باستقبال مستشفى المبرة- إحدى مُستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، "محمد.أ"، مُصابًا إثر تصادم بالقطار أثناء مروره للذهاب لعمله، وتوفي المُصاب داخل المستشفى أثناء عمل الإسعافات الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى المبرة، ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مُساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، رجال المباحث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

شاب قضبان القطار محافظة بورسعيد مستشفى المبرة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

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