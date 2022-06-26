التشكيل الكامل لمجلس أمناء «الحوار الوطنى»

أعلن الحوار الوطني، تشكيل مجلس أمناء يضم 19 عضوا، وذلك بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

وانتهي التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً على النحو التالي:

السيد/ أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب.

السيدة/ أميرة صابر، عضو مجلس النواب.

السيد/ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

الدكتورة/ ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

السيد/ سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.

الدكتور/ طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

السيد/ عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

السيد/ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.

الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.

الدكتورة/ فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي.

السيد/ كمال زايد، رجل الأعمال.

الدكتورة/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

السيد/ محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.

الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

السيد/ نجاد البرعي، المحامي الحقوقي.

الدكتور/ هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.



يأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار، بما يخدم صالح المواطن المصري.

وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.