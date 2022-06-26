الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات والغرامة لمعاون بريد بالإسكندرية فى تهمة اختلاس

ضبط
ضبط
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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء الأحد، حكمًا يقضي بالسجن المشدد 3 سنوات، لمعاون بريد، كما قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 81855 جنيهًا، وإلزامه برد 81855 جنيهًا، وعزله من الوظيفة لمدة سنة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

تعود أحداث القضية رقم 18645 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم باختلاس أموال العملاء بمحل عمله.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة قيام المتهم أ.ش.ع" معاون بريد موظف بخدمة العملاء اختلس مبلغا ماليا وقدره 88,124 ألف جنيه والمسلمة له على سبيل الأمانة بسبب وظيفته بأن قام بتنشيط البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه "ا.ح.م" إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وعند قيامه لاستبدال البطاقة المنتهية تبين قيام سحب المبالغ عن طريق 101 عملية سحب من ماكينات الصرف الآلي وقد ارتبطت جريمته بالتزوير في محررات رسمية، وهي دفاتر التوفير للاستيلاء على المبلغ لنفسه، وعقب اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

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