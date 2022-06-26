الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب توريدات الإسكندرية بتهمة الاتجار فى المخدرات

حبس
حبس
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أًصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، حكما يقضي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات للمتهم "خ.ع.م" صاحب مكتب توريدات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة واستعراض القوة مع رجال الضبط.

تعود أحداث القضية رقم 2929 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري طبنجة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " خ.ع.م "صاحب مكتب توريدات وتجارة الخردة بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار قاوم المتهم رجال الضبط للحيلولة دون ضبطه ومحاولة الفرار، لكن تم ضبطه وبتفتيشه عثر بكمر البنطلون علي سلاح ناري طبنجة و2 طلقة و47 قطعة حشيش وميزان الكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

قسم شرطة سلاح نارى مواد مخدرة جنايات الإسكندرية مكافحة المخدرات مدير امن الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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