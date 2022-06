يبحث الكثير من محبي مشاهدة الأفلام الوثائقية والحياة البرية عن تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك العربية على النايل سات 2022، وقد ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك العربية على النايل سات 2022.

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك العربية على النايل سات 2022

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك العربية على النايل سات 2022

ويمكن ظبط تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك العربية 2022 على القمر الصناعي المصري نايل سات، من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصويب نايل سات HD 11411 30000 أفقي 3/4 نايل سات SD 11526 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11804 MHz 27500 أفقي 3/4 أو Auto

وترصد قناة ناشونال جيوجرافيك كل ما هو غريب وغامض في العالم القديم، والأحداث التاريخية المهمة التي شهدها العالم منذ أربعينيات القرن الماضي، وتواصل عرض الكثير من التحقيقات والبرامج التاريخية بصفة دورية، ما جعلها تحظى باهتمام وثقة الملايين من الجمهور.

انطلقت قناة ناشيونال جيواغرافيك منذ 13 عاما، وهي قناة مفتوحة، وتعتبر من أهم القنوات التي تقدم برامج علمية ومتنوعة في الشرق الأوسط، فهي ترصد مجموعة من العادات والتاريخ والموضوعات الطريفة عن سلوك الحيونات المختلفة، وحتى عوالم البحار.

تتطرق قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى عالم الحيوانات البرية والهندسة والثقافة والسفر والتكنولوجيا، حيث تعرض تحقيقات وبرامج تاريخية بصفة دورية وتحظى بثقة واهتمام الجمهور العربي في مختلف البلدان والمناطق.

ويتابع ناشيونال جيوغرافيك الملايين من المشاهدين على الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجدر الإشارة هنا إلى وجود ما يزيد عن 6 ملايين متابع على صفحتها بموقع فيسبوك والزوار بالآلاف يوميا على الموقع.

وكان من أبرز البرامج التي عرضتها قناة الوثائقيات The Story of God with Morgan، والذي قدمه نجم هوليوود العالمي مورجان فريمان والذي كان يبحث عن قصص متعلقه بالله من خلال الأديان السماوية الثلاث، فضلًا عن بعض المعتقدات الأرضية، وتناول الفيلم في 6 حلقات.

ومؤخرًا تم الإعلان عن استكمال السلسلة السابقة بمجموعة حلقات جديدة يقدمها أيضًا النجم مورجان فريمان وهي "Story of Us with Morgan Freeman" الجديدة المكونة من 6 أجزاء.