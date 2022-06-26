فيلم «واحد تانى» يتخطى الـ62 مليون جنيه فى 8 أسابيع عرض

حقق الفيلم السينمائي «واحد تاني»، للنجم أحمد حلمي، إيرادات مرتفعة للغاية منذ طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الفطر الماضي.

وتخطى فيلم «واحد تاني» حاجز الـ62 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي إيرادته 62 مليونا و300 ألف جنيه.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي عرض فيه بجانب "واحد تاني" فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، وفيلم "زومبي" بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

و"واحد تاني" من بطولة النجم أحمد حلمي، والفنانة روبي، ونسرين أمين، وعمرو عبدالجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم عمرو وهبة، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم «خيال مآتة» في عام 2019.