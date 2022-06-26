الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يبحث مع وزير خارجية الإمارات زيادة الاستثمارات فى عدة مجالات بمصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذى لـ«أبوظبي القابضة»، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

ورحب الرئيس السيسي بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد إلى مصر، وطلب منه نقل تحياته لسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأكد السيسي، خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، الذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمنًا مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلًا تحيات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومؤكدًا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.

كما استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمّن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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