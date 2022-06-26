الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

خطيب بالأوقاف: يجب مراعاة الجانب النفسي للفقير في عيد الأضحى

الشيخ أحمد نصر
الشيخ أحمد نصر
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صرح الشيخ أحمد نصر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بدمياط، بأنه يجب مراعاة الجانب النفسي للفقير، مشيرا إلى أنه في عيد الأضحى من كل عام يذبح القادرون من المسلمين أضحياتهم ليوزعوها على الفقراء والمساكين ويأكلون منها هم وذويهم.

وأوضح: نجد أن في الأضحية حكم كثيرة وفوائد عظيمة ومن ذلك على سبيل المثال: في الأضحية معنى الفداء الذي شرعت في الأصل من أجله فكل إنسان يذبح أضحيته إنما يفدي ولده وولد ولده من المصائب والنوائب كما فدى الله تعالى نبيه إسماعيل - عليه السلام - بذبح عظيم قال تعالى "إن هذا لهو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم" 106 ؛ 107 الصافات، ولذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حريصاً على أن يضحي في كل عام بل ويشهد أضحيته بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد.     

وتابع: في الأضحية انتقال بالمسلم من موقف إلى موقف، يبذل ما في يده لغاية أعظم وفائدة أفضل ألا وهي ما عند الله أضحية تربي ويسمنها حتى تكون جميلة المنظر، حسن الهيئة، ثم يأتي العيد فيذبحها ليطعم منها ويطعم غيره آملًا وراجياً أن ينال الثواب والأجر من الله تعالى عن هذا العمل، وكذلك في الأضحية حينما يباشر المسلم ذبحها يذبح البخل والشح من نفسه حتى يتعود بعد ذلك علي البذل والعطاء وفي كل الميادين.

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