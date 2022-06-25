رئيس وزراء العراق يتوجه إلى السعودية وإيران لتسهيل المحادثات بين البلدين

ذكر بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه قريبًا إلى السعودية وإيران لمواصلة جهود العراق في تسهيل المحادثات بين البلدين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان القول، إنه سيتم مناقشة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ومواضيع أخرى خلال زيارة الكاظمي للبلدين.



وكانت السعودية وإيران قد عقدتا خمس جولات من المحادثات كان آخرها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، في العراق.

وفي سياق مختلف، جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاستمرار بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.



وقال الحكيم خلال لقائه مع القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في بغداد تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أشدنا بالدور الذي تضطلع به تنظيمات بغداد في إدامة التواصل مع الجمهور وتقديم الخدمة بما تجود به الظروف والإمكانات".

وأضاف: "دعونا إلى الاعتزاز بالتاريخ المشرف لرموز تيار الحكمة الوطني، وحمّلنا الجميع مسئولية الانتصار لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمت".



وجدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، والاستمرار بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والضغط باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".



وتابع: "دعونا أيضًا إلى الحضور الميداني وتبيان طبيعة مشروع الحكمة الوطني والاندكاك مع الناس والجمهور، وبيّنا أن رصيد الحكمة السياسي يقاس بمدى تفاعل قيادات الحكمة مع الجمهور".

وكان أعلن مطار أربيل الدولي، اليوم السبت، عن إيقاف رحلاته بسبب العاصفة الترابية.

وقال مدير مطار أربيل أحمد هوشيار بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "أوعزنا بإيقاف الرحلات بسبب عدم وضوح الرؤية جراء العاصفة الترابية".

وأضاف أن "مدى الرؤية الحالي يتراوح ما بين 800-2000م وهو غير كافٍ للسماح باستمرار الرحلات حاليًا وننتظر تحسن الرؤية لإعادة فتح الأجواء".