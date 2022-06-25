الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة السبع

بايدن
بايدن
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أعلن البيت الأبيض عن إقلاع طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الولايات المتحدة متوجهة إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فندق قصر إلماو البافاري غدًا الأحد.

وأوضح البيت الأبيض أنه من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى العاصمة البافارية ميونخ في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

ويجري بايدن محادثات ثنائية مع المستشار أولاف شولتس قبل بدء قمة المجموعة التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفي أعقاب ذلك سيتوجه بايدن إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل أن يعود إلى واشنطن يوم الخميس المقبل.


يذكر أن ألمانيا تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للمجموعة، وستركز القمة على الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها.

كانت أمريكا أعلنت أول أمس الخميس عن توريد شحنات أخرى من الأسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار.
 وحسب البيانات الأمريكية، فإن إجمالي قيمة الأسلحة والتجهيزات التي تعهدت واشنطن بتقديمها إلى أوكرانيا أو قدمتها بالفعل وصل منذ بداية الحرب قبل أربعة شهور إلى 6.1 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن زيارات قادة الدول العربية الأخيرة إلى مصر ولقاءهم الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفت لتكوين رؤية عربية موحدة مشتركة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية وعقد القمة العربية الأمريكية.

واعتبر "المونيتور" أن الرئيس السيسي يقود الآن رؤية عربية مشتركة تجاه تحديات المنطقة.

وبحسب الموقع، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعات مع قادة عرب من بينهم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الفترة التي تسبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.

وعقد السيسي، في 19 يونيو، اجتماعًا ثلاثيًا مع ملكي الأردن والبحرين، رحب خلاله كبار القادة بالقمة المقبلة التي ستستضيفها السعودية في 16 يوليو، وستضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.

وشدد القادة الثلاثة على أهمية تكثيف العمل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة الناجمة عن التطورات الدولية "الحرب الأوكرانية".

 وفي 21 يونيو، زار الأمير محمد  بن سلمان القاهرة والتقى السيسي، واتفق الزعيمان على أهمية القمة المقبلة في المملكة العربية السعودية التي ستستضيفها خلال زيارة بايدن البلاد.

البيت الأبيض الرئيس الامريكي جو بايدن الولايات المتحدة المانيا مجموعة الدول الصناعية السبع

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