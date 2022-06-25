الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: سأكافح من أجل إطلاق سراح مقاتلين أمريكيين أسرتهما روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
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وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المقاتلين الأمريكيين اللذين أسرتهما روسيا وهما يقاتلان في أوكرانيا ضد غزو موسكو للبلاد، بأنهما بطلان.

وأكد زيلينيسكي، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أنه سوف يكافح من أجل إطلاق سراحهما.

وأعلنت أسرتا المقاتلين، ألكسندر دروك وآندي هاين، الاثنين، في عداد المفقودين في وقت سابق الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. 

وقالت الحكومة الأوكرانية في مارس الماضي، إن حوالي عشرين ألف شخص من مختلف أنحاء العالم استجابوا لنداء كييف وانضموا إلى فيلق أوكرانيا الدولي للقتال ضد القوات الروسية.

وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن الرجلين يواجهان عقوبة الإعدام، وأعرب عن اعتقاده أن اتفاقيات جنيف ربما لا تطبق عليهما، حيث إن موسكو لا تعتبرهما جزءًا من الجيش الوطني الأوكراني.

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن العالم يواجه كارثة بسبب أزمة الغذاء الحالية التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا.

وقال جوتيريش- في كلمة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أمام قمة منعقدة في العاصمة الألمانية (برلين) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "إن هناك خطرًا حقيقيًا بالإعلان عن العديد من المجاعات في عام 2022.. ويمكن أن يكون عام 2023 أسوأ".

وأضاف جوتيريش: "أن الحرب في أوكرانيا قد زادت من الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ ووباء فيروس كورونا وعدم المساواة؛ مما تسبب في أزمة جوع عالمية غير مسبوقة تؤثر بالفعل على مئات الملايين من الأشخاص".

وعلى صعيد آخر، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعات متطرفة بمنطقة مادجواري شرقي بوركينا فاسو، والذي راح ضحيته نحو 50 مدنيًا.

وجاء في بيانٍ صدر عن المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام يدين بشدة مقتل حوالي 50 شخصًا على أيدي جماعات مسلحة متطرفة، في 25 مايو بمادجواري، شرق بوركينا فاسو".

ولفت إلى أن "الهجوم المقيت يأتي في أعقاب حادثتين متشابهتين وقعتا في 14 و19 مايو في مادجوري، قتل فيهما 17 مدنيًا و11 جنديًا على التوالي".

وأضاف البيان: "يعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا، ويدعو سلطات بوركينا فاسو إلى ألا تألو جهدًا من أجل تحديد الجناة وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".

وجدد جوتيريش، تأكيد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم بوركينا فاسو في جهودها لمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف العنيف وضمان حماية المدنيين، بحسب البيان.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا غزو موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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