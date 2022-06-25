حبس عاملين بتهمة سرقة شركة بالمرج

قررت نيابة المرج، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة شركة كانا يعملان بها.

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، باكتشافه وجود كسر بباب الغرفة الخاصة بالحسابات بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرَّا بأنه نظرًا لعملهما بالشركة محل البلاغ، واحتفاظ أحدهما بنسخة من المفتاح الخاص بالباب الخارجي وعلمهما بمداخل ومخارج ومواعيد دخول وخروج العاملين بالشركة، اختمرت في ذهنهما فكرة سرقتها.

وفي سبيل ذلك، توجها للشركة عقب انصراف العاملين، وتمكنا من الدخول باستخدام نسخة المفتاح وكسر الباب الخاص بغرفة الحسابات، وكذا كسر الخزينة الحديدية، والاستيلاء على المبلغ المالي.

وتم بارشادهما ضبط المبلغ المالي بمسكنهما، كما أرشد أحدهما عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه، اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.