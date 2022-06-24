ليست فعالة بنسبة 100%.. أشياء يجب معرفتها قبل استخدام لصقات المسام

قد نحب شرائط الأنف لسهولة استخدامها، ولكن اتضح أنه يمكن أن يكون هناك بعض الآثار الجانبية والفروق الدقيقة في تطبيقها، من الأفضل دائمًا معرفة جميع نصائح المتخصصين لتجنب النتائج غير المرغوب فيها، لذا، قبل استخدام شريحة المسام لا بد أن تدرك بعض الأشياء، من بينها ما يلي، كما يوضحها موقع «bright side».

1- لن تمنع شرائط المسام ظهور الرءوس السوداء

على الرغم من أن شرائح المسام يمكن أن تزيل الرءوس السوداء بشكل فعال بعد استخدام واحد، إلا أنها على المدى القصير فقط قد تعود الرءوس السوداء بعد بضعة أسابيع أو نحو ذلك، ولا توجد حقًا طريقة سحرية لسحب مسامك، وحتى لو كانت موجودة فلن يكون هذا شيئًا جيدًا.. تحتوي مسامك على بعض الوظائف الحيوية للبشرة، فهي تعتني ببصيلات الشعر وتجمع الزيوت وتخرج العرق، ومع ذلك فإن استخدام الشرائط يمكن أن يجعل مسامك تبدو أصغر ويزيل تلك الجلطات السوداء الرديئة، والتي يمكن أن تجعلها تبدو أصغر.

يقترح أطباء الجلدية استخدام شرائط الأنف بشكل متكرر، ويمكن القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع لتجنب ظهور الرءوس السوداء.

2. لا توفر شرائط الأنف التنظيف العميق

بشكل عام، يُعتقد أن شرائح الأنف ذات الرءوس السوداء تنظف المسام عن طريق إزالة ما بداخلها، على الرغم من أن الكثير من الناس قد يستخدمونها، إلا أنهم لا يمتلكون حقًا الكثير من القوة على النظافة، فتحتوي بعض شرائح المسام على مواد كيميائية أخرى، والتي يمكن أن تكون حلاً سيئًا إذا كانت بشرتك حساسة.

ويعد غسل وجهك قبل استخدام شريط الأنف أمرًا مهمًا للغاية، لأن بشرتك قد تحتوي بالفعل على بكتيريا، ويمكن أن يؤدي إضافة شريط على ذلك إلى التهاب المسام وفي بعض الأحيان تكسيرها، ومن المهم استخدام نوع من اللوشن أو الكريم المرطب لإضافة بعض الرطوبة إلى بشرتك بعد استخدام الشرائط.

يقول أطباء الأمراض الجلدية إن شرائط الأنف لن تجعل مسام أنفك نظيفة تمامًا، بل يزيل اللاصق القوي الطبقات العليا من خلايا الجلد الميتة فقط، ويبقى الكثير من الأوساخ داخل المسام، لذلك قد تحتاج إلى إجراء تنظيف عميق على أي حال.

3. شرائط المسام يمكن أن تهيج بشرتك

تعمل شرائط الأنف عن طريق ربط الجانب اللاصق بالحطام داخل المسام، مما يجعل بشرتك تبدو حمراء ومنتفخة أيضًا، إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية ولديك مسام تالفة، يمكن للشرائط أن تقشر طبقة الجلد بأكملها، مما قد يؤدي إلى ظهور ندبة، حاول ألا تستخدم الشرائط إذا كانت بشرتك جافة أو تعاني من الإكزيما، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقمها.

من المحتمل أيضًا أن تزداد العدوى عن طريق محاولة فتح مسامك بإزالة شريط المسام، وبهذه الطريقة تكون مفتوحة للبكتيريا والأوساخ.. يُنصح بمراجعة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك للوهلة الأولى للعدوى (سواء كانت منتفخة أو مؤلمة) لمنع التندب أو أي ضرر آخر.

4. قومي بتعريض وجهك للبخار لمدة 10-20 دقيقة قبل وضع شريحة إزالة الرءوس السوداء

بعد تنظيف وجهك مباشرةً، فإن الخطوة الأولى في استخدام شرائح المسام هي شطف الحوض بالماء الساخن جدًا والتأكد من سد الحوض حتى يمتلئ، هذا سيخلق بعض البخار فقد يساعد الماء الساخن والبخار في تفكيك الدهن داخل مسامك حتى تتمكن الشرائط من إزالة الدهون بشكل أفضل.. فقط قومي بعمل حمام بخار لوجهك لمدة 10-20 دقيقة، أو ضعي المناشف الساخنة على وجهك، ستفتح مسامك على نطاق أوسع وسيكون التخلص من الرءوس السوداء أسهل.

5- استخدم مكعب ثلج بعد وضع شريط المسام

يمكن لشرائط الأنف اللاصقة أن تجعل المسام تبدو أكبر بعد إزالة الجزء العلوي من الرءوس السوداء، وقد يجعل هذا مسامك أكثر حساسية للعدوى، فيمكنك محاولة استخدام مكعبات الثلج بعد استخدام الشريط، سيساعدك هذا على إغلاق مسامك، وإذا لم تكن من محبي هذا الإجراء، فقط اشطف وجهك بالماء البارد.