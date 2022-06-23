الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا مرشحًا لعضوية الاتحاد الأوروبى.. زيلينسكى يعلق: «لحظة فريدة وتاريخية»

زيلينسكي
زيلينسكي
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رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية" بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفة مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي على تويتر، "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقطع مصور مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل، "يشكل اليوم بداية مسار طويل سنسلكه معا".

وأكد أيضا عبر تويتر "أوكرانيا ستفوز. أوروبا ستنتصر"، قبل أن يضيف "ينتمي الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية. مستقبل أوكرانيا هو مع الاتحاد الأوروبي".

بدوره، رأى رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، أن "هذا اليوم التاريخي" يشكل "مرحلة جديدة في بناء أوروبا".

وأضاف، أن "صفة المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي تعني إصلاحات جديدة وتقاربا واسع النطاق في كل قطاعات الاقتصاد وعملية دخول كاملة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".

وتحدث رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك عن، "إصلاحات ضرورية" ينبغي أن تقوم بها أوكرانيا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي في شكل رسمي مستقبلا، وقال "نحرص على ان نصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مساء الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشّح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميشيل في تغريدة على تويتر في إشارة إلى المجلس الأوروبي، "اتفاق.. قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية".

واعتمد البرلمان الأوروبي، قرارا يدعم منح وضعية الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وعقب انتهاء التصويت، صرحت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بأن القرار تم اعتماده "بأغلبية ساحقة".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي دميترو كوليبا

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