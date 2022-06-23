إصابة طفلة صدمتها دراجة بخارية أثناء عبورها الطريق بالشرقية

أصيبت طفلة بمحافظة الشرقية، اليوم، بكدمات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم دراجة بخارية بها أمام قرية المساعيد، وتم نقلها إلى مستشفى الحسينية المركزى لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "جنى. ع. م" 12 عامًا مقيمة المساعيد دائرة مركز شرطة الحسينية، مصابة بكدمات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تقديم الخدمة الطبية وتم بقاؤها داخل المستشفى تحت الملاحظة.

وتبين من التحريات حدوث إصابتها إثر تصادم دراجة بخارية بالطفلة أثناء عبورها الطريق أمام قرية المساعيد.