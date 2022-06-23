الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل بكسر الجمجمة إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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أصيب طفل فى الخامسة من العمر، بكسر بقاع الجمجمة، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بمنزله، وتم نقله إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول "زياد ص ع ش" 5 سنوات مقيم ديرب نجم، مصابًا بكسر بقاع الجمجمة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة وعمل أشعة مقطعية على البطن والحوض وتحويله للعرض على قسم المخ والأعصاب.

وتبين من سؤال أسرته حدوث إصابة الطفل إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بالمنزل، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

طفل كسر بقاع الجمجمة الطابق الثالث الشرقية مدير أمن الشرقية

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