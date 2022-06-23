النيابة تواصل معاينة حادث انقلاب قطار البضائع بالبحيرة

تواصل النيابة العامة اليوم الخميس، إجراءات معاينة حادث انقلاب قطار البضائع بمنطقة البستان في البحيرة، ومن المنتظر صدور قرار بشأن حمولة القطار من القمح بالتنسيق مع الجهات المسئولة، والذي تبين أنه قمح مستورد من الخارج كان في طريقه من ميناء القباري بالإسكندرية إلى مخازن وزارة التموين.

وباشر فريق من نيابة جنوب دمنهور الكلية برئاسة المستشار محمد الشافعي وعدد من أعضاء النيابة حتى فجر اليوم الخميس معاينة عربات القطار وقضبان السكة الحديد.

وأمر رئيس النيابة بتكثيف الحراسة على فلنكات وقضبان السكة الحديد المتناثرة إثر الحادث بأنحاء القرية.

وتبين من المعاينة انقلاب قطار البضائع المكون من 21 عربة محملة بالقمح كانت في طريقها من محطة القبارى بالإسكندرية متجهًا إلى محطة الاتحاد بالقاهرة.

وأكدت المعاينة انقلاب 12 عربة من عربات القطار داخل الأراضي الزراعية المتاخمة للقرية وتحطم منزل.

وتستأنف النيابة بعد قليل معاينة القطار والقضبان وحتى الآن لم يتم إصدار قرارات من قبل النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من التحفظ على سائق قطار البضائع والكمسري ومساعد سائق القطار على ذمة تحقيقات النيابة وذلك بمركز شرطة الدلنجات.

ولقيت ربة منزل مصرعها أمس متأثرة بإصابتها إثر انقلاب قطار البضائع خط القاهرة أثناء سيره محملًا بالغلال بين محطتي السلام والبستان بخط بضائع الاتحاد القباري بمنطقة نجع حامد كريم على منزلها وتم خروج 12 من عربات القطار عن السكة الحديد.