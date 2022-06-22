وزير الشباب والرياضة يبحث مع اللجنة العلمية نتائج مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى

◄ صبحي: مصر لديها رؤية ونهج علمي في إعداد بطل أوليمبي من مشروع الموهبة.. ومشروع الموهبة قدم أبطالا في رفع الأثقال هم أمل مصر في الأولمبياد القادم

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا برئاسة الدكتور كمال درويش، وحضور أعضاء اللجنة الاستشارية، لمناقشة نتائج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ضوء النتائج التي حققها أبطال المشروع في رفع الأثقال، بعد اعتلاء منصات التتويج، خلال مشاركتهم ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 سنة، والتي أقيمت باليونان، والمكسيك، خلال الشهور الماضية.



تناول الاجتماع الرؤية المستقبلية للمشروع خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة للموهبة"، وهي الإدارة المسئولة عن تنفيذ المشروع، كما تناول اللقاء آليات التوسع في المشروع من خلال إقامة مراكز تدريب بالمحافظات.





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر لديها رؤية ونهج علمي في إعداد بطل أوليمبي من مشروع الموهبة، من خلال وزارة الشباب والرياضة، والتي شكلت لجنة علمية بهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرياضة، مشيراً إلى أن الوزارة مع اللجنة العلمية تعمل على دعم الاتحادات الرياضية من خلال تكوين لجان علمية متخصصة بكافة علوم الرياضة داخل كل اتحاد للارتقاء بمستواها الفني والإداري وضمان عملية التطوير الشامل للهيئات الرياضية.



أشار "صبحي" إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ظهرت ثماره من خلال انضمام عدد من لاعبيه لمنتخبات الناشئين والشباب في رياضات رفع الأثقال والمصارعة والجودو، بالإضافة إلى التتويج بالعديد من الميداليات خلال المشاركات الأخيرة، مؤكداً أن مشروع الموهبة قدم أبطال في رفع الأثقال هم أمل مصر في الأولمبياد القادم.

يذكر أن اللاعب محمود حسني السيد من محافظة القاهرة، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي حقق ثلاث ذهبيات ببطولة العالم للناشئين بالمكسيك، واستطاع اللاعب تحطيم الرقم القياسي العالمي وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد باسم اللاعب في منافسات الكلين والنطر، كما حصلت بطلة العالم اللاعبة نورا عصام حلمي "محافظة الإسماعيلية" على ثلاث ميداليات فضية بالبطولة ذاتها، وحققت بطلة العالم اللاعبة حنين أحمد محمد "محافظة الإسماعيلية “فضية الكلين والنطر وفضية المجموع.

حضر اللقاء محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة، الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور وجيه حمدي، الدكتور عاطف الابحر، الدكتورة ماجدة إسماعيل، الدكتور إيهاب البديوي، الدكتور إيواء الرفاعي، الدكتور شريف عزمي، الدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة الرياضية، الدكتور محمود السيد، الدكتور نبيل الشوربجي، الدكتور فرج عبدالرازق، الدكتور محمد السيد، المهندس جلال عوض، أمير وجيه.