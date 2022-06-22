«عرض فنى وتابلوهات غنائية» ثقافة المنيا تحتفى بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية، عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة إحتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو منها السحجة الشعبيات والتحطيب والتنورة، ويا بنت يا ملاية والقصب والفرقة تدريب الفنان محمد شحاتة، تصميم رقصات وأغانى الفنان أسامة عبد الله، وذلك برعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

يواصل قصر ثقافة المنيا تدريب على الخياطة والتفصيل بقسم المرأة، لتعليم التفصيل والحياكة والذى يستمر لمدة شهر، من تدريب حنان محمد عبد التواب ويتم التدريب يومين أسبوعيا هما يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بجانب التدريب على أساسيات الرسم والظل والنور باستخدام ألوان الرصاص بقسم الفنون التشكيلية تدريب الفنانات سحر عبد المحسن وهالة محمد شحاته، كما ناقشت مكتبة إبوان الثقافية كتاب بعنوان “غذائى” من تأليف سعد أحمد مسعود، ناقشته أمانى إسحاق.

قدم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية احتفالا بذكرى ٣٠ يونيو من تدريب شرين عادل، كما نفذت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية احتفالا مع الرواد بذكرى ٣٠ يونيو من تدريب جمعة محمد جمعة، بينما نظم بيت ثقافة شركة النيل يوم ترفيهى وورشة فنية للرواد إحتفالا بذكرى ٣٠ يونيو من تدريب ماجدة علي، وناقشت مكتبة شم البحرية كتاب بعنوان “ابن سينا أبو الطب البشري”، المؤلف سليمان فياض ناقشه أحمد عبد العظيم، وقدم قصر ثقافة مغاغة عروض سينما وافلام رسوم متحركة منها من أجل زيكو، toy story.