الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عرض فنى وتابلوهات غنائية» ثقافة المنيا تحتفى بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
ads

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية، عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة إحتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو منها السحجة الشعبيات والتحطيب والتنورة، ويا بنت يا ملاية والقصب والفرقة تدريب الفنان محمد شحاتة، تصميم رقصات وأغانى الفنان أسامة عبد الله، وذلك برعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

يواصل قصر ثقافة المنيا تدريب على الخياطة والتفصيل بقسم المرأة، لتعليم التفصيل والحياكة والذى يستمر لمدة شهر، من تدريب حنان محمد عبد التواب ويتم التدريب يومين أسبوعيا هما يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بجانب التدريب على أساسيات الرسم والظل والنور باستخدام ألوان الرصاص بقسم الفنون التشكيلية تدريب الفنانات سحر عبد المحسن وهالة محمد شحاته، كما ناقشت مكتبة إبوان الثقافية كتاب بعنوان “غذائى” من تأليف سعد أحمد مسعود، ناقشته أمانى إسحاق.

قدم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية احتفالا بذكرى ٣٠ يونيو من تدريب شرين عادل، كما نفذت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية احتفالا مع الرواد بذكرى ٣٠ يونيو من تدريب جمعة محمد جمعة، بينما نظم بيت ثقافة شركة النيل يوم ترفيهى وورشة فنية للرواد إحتفالا بذكرى ٣٠ يونيو من تدريب ماجدة علي، وناقشت مكتبة شم البحرية كتاب بعنوان “ابن سينا أبو الطب البشري”، المؤلف سليمان فياض ناقشه أحمد عبد العظيم، وقدم قصر ثقافة مغاغة عروض سينما وافلام رسوم متحركة منها من أجل زيكو، toy story.

وزيرة الثقافة هشام عطوة ضياء مكاوي ثورة ٣٠ يونيو محمد شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟