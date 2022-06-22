«ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر» بثقافة الجيزة

في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، نظم فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل باقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة الباويطي محاضرة بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر" والتي أكد خلالها مجدي رمزي أن الثورة كانت وستظل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث أثبت شعب مصر الحر الأبي قدرته على التغيير والتخلص من قوى التطرف والارهاب والتحرر من قوى الظلام والخروج إلى نور البناء والتنمية، كما أقامت مكتبة ام خنان بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بالوحدة المحلية ندوة بعنوان "مخاطر الزواج المبكر" تناولت طرح الأسباب المؤدية للزواج المبكر والتاائج السلبية المنعكسة على الفتيات من تدهور صحي وبدني والتعرض للوفاة أثناء الولادة، وكذلك الآثار الاجتماعية لتلك الظاهرة وارتفاع نسب الطلاق وضياع حقوق الأم الصغيرة

وأبناءها.

وضمن مبادرة اعرف بلدك نظمت مكتبة دور التربية رحلة ثقافية لزيارة مجمع الأديان بمصر القديمة بالتعاون مع أتوبيس الفن الجميل، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "هدى شعراوى رائدة الحركة النسائية" والتي دارت حول مسيرة هدى شعراوي العلمية والعملية ودورها البارز في ثورة ١٩١٩ وإنجازاتها التاريخية في دعم حقوق المرأة المصرية، بجانب تدريبات فنون شعبية، وورشة فنية لتعليم فن الأورجامي، فيما أقامت مكتبة الكوم الأحمر ورشة حكي دارت حول الملك الفرعوني منقرع وتاريخه وسمات حكمه أثناء توليه حكم مصر.

ومن جانب آخر عقدت مكتبة صول ورشة حكي بعنوان "سلوكيات في حياتنا" دارت حول رفض التنمر وأهمية قبول الآخر والتعايش السلمي لحياة أقضل، بينما أدارت مكتبة اطفيح لقاء حواري بعنون "شخصيات من بلدى - سميرة موسى" تضمن طرح معلومات عن أول عالمة ذرة مصرية ومسيرة حياتها التي اتسمت بالنبوغ والعبقرية.

وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقشت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية قصة "الهدهد والماء" تأليف فاطمه هانم، تدور أحداثها حول أهمية الاصرار والعمل على تحقيق الأهداف، وناقشت مكتبة الناصرية قصة "نعمة العقل" تأليف إيهاب وصفي، التى تدور أحداثها حول نعمة العقل التي تميز بها الإنسان عن باقي المخلوقات، كما ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب "مصر في عصر الراشدين" تأليف هشام الجبالي، فيما ناقش مركز طفل احمد عرابي كتاب "التذوق" تأليف هشام عبد التواب يتناول الكتاب حاسة التذوق ودور اللسان في التمييز بين طعم الأشياء، كما ناقش بيت ثقافة زنين كتاب "الابن الحكيم والكنز الضائع" تأليف مسعود صبري، بجانب مسابقة في المعلومات التاريخية.

نفذ الفنان صفوت عز الدين ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة الجيزة لتعليم فن البورتريه، ونفذت مكتبة منشأة البكاري ورشة أشغال يدوية لتعليم الكروشيه، بينما نفذ قصر ثقافة 6 اكتوبر ورشة فنية لعمل ماسكات للأطفال من الفوم والورق الملون، فيما أقيمت بقصر ثقافة البدرشين ورشة لتعليم الكروشيه، بجانب ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين مناظر طبيعية، وكذلك قدمت مكتبة الشيخ زايد ورشة استغلال خامات البيئة لعمل لوحة فنية بنادي الاسرة بالوحدة الصحية بالشيخ زايد