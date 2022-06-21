«الكاثوليكية» تحيى ذكرى القديس لويس دى غونزاغا

تحي الكنيسة الكاثوليكية ذكري القدّيس لويس دي غونزاغا، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: وُلد القدّيس لويس دي غونزاغا، في إمارة كاستيليون الإيطاليّة في يوم 9 مارس 1568م .وهو الابن البكر لأبويه. اهتمَّ والداه بتربيّته على حياة النبلاء، وعلَّمته أمّه، وهو لا يزال في المهد، الصليب والصّلاة الربيّة والسّلام الملائكيّ.

وتابع: كان يرافق أباه وهو في الرابعة من عمره إلى مراكز تعليم المبارزة والفروسيّة وفنون القتال. وكان لويس يتردّد مع أباه إلى البلاط الملكيّ الذي كان إذّاك مركزًا للعلماء والمفكرين ولمن كانوا مبدعين في ذلك العصر، ولكن في الوقت ذاته كان مركزًا للفسق والدعارة والزنى وفيه أيضًا كانت تحاك أكبر الدسائس والعداوات عندما أدرك لويس، كلّ هذا بدأ ينسحب من هذه المراكز وأخذ يهرب من الحفلات وينسحب من التجمّعات العامّة ليحقّق ذاته وهدفه في طهارته.

وواصل: وذهب لويس إلى مدينة مانتوا، ليعيش فيها مع عائلته. كان عند أحدهم كنيسة خصوصيّة في بيته، فأخذ لويس يتردّد عليها ليرتل المزامير ويبحر في محبَّته لله، وكانت فكرة الكهنوت تراوده دائمًا في عام 1580م. زار الأب شارل بوروميو منطقة كاستيليونه، والتقى بالشاب لويس وتحدثا عن روحانيّة لويس وعن ميله إلى الكهنوت.

وتابع: في العام 1583، بينما كان في كنيسة اليسوعيّين يسأل العذراء أن ترْشده إلى ما به صلاحه، طَرَقَت مسمعه العبارة التالية: "لويس، عليك بجمعيّة اليسوعيّين" فثَبُتَ لديه أنّ الله يدعوه إلى دخول الرهبانيّة اليسوعيّة. وعلى الرّغم من أنّ والده اجتهد كثيرًا في صرفه عن مقصده، ظلَّ مصرًّا على دخول تلك الرهبانيّة. وفي نهاية المطاف، وبعد أن تأكَّد لهذا الوالد أنّ مقاومته دعوةَ ابنه هي "مقاومة لله عينه"، قال له: "إذهب إلى حيث تدعوك السّماء".

وواصل: فدخل لويس ديرًا للرهبانيّة المذكورة تَحْضُنُه روما وفي أثناء ارتوائه من خوابيه، تَرَكَ فضائله تُلَوِّح الآخرين بأسمى العطور في عام 1591 انتشر مرض الطاعون في ايطاليا وعمّت المجاعة بين السكّان، فهب لويس بمساعدة المرضى وذهب إلى القصور ليجمع التبرعات لأهله وسكّان منطقته.

مختتمًا: لكن من جرّاء ذلك أصيب الأب لويس بعدوى مرض الطاعون، فقرّر رؤساءه أن يستثنوه من العمل في المستشفيات أصبحت صحّته ضعيفة ولم يعد قادرّا على الحراك، فبينما كان يصلّي نال رسالة من السّماء تخبره بأنّه سوف يموت في عيد جسد الرّب، وعند حلول ذلك اليوم وكان في يوم 21 يونية 1591 تحسّنت صحته تحسنًا ملحوظًا، فطلب أن يقبل سرّي المناولة ومسحة المرضى، فكان له ما أراد، وفي الساعة العاشرة مساءً لاحظ الكاهنان اللذان يسهران عليه أن لون وجهه قد تغيّر وعرفا أنّه مشرف على الموت، وكانت عيناه تشخصان الصليب الذي كان بين يديه، وكان يردّد اسم يسوع، وبعد ذلك فارقته روحه ورفرفت إلى سماء القدِّيسين وعمره 23 عامًا وأعلنه البابا بولس الخامس طوباويًا في 19 أكتوبر 1605 وأعلنه البابا بنيدكت الثالث عشر قدّيسًا في يوم 31 ديسمبر 1726م.