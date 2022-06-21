حبس عاطل يتاجر فى المخدرات بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته عثر علي 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، فتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.