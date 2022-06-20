الإفراج عن 5 بريطانيين محتجزين في أفغانستان

أعلنت الحكومة البريطانية الإفراج عن 5 رعايا بريطانيين بينهم صحفي سابق كانوا محتجزين في أفغانستان، مؤكدة أنهم ارتكبوا خطأ عبر التوجه إلى هذا البلد خلافا لتوصيات السفر.

وعبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن ارتياحها، لأن بريطانيا أمنت الإفراج عن 5 بريطانيين معتقلين في أفغانستان، مضيفة: «سيكونون قريبا مع عائلاتهم».

وفي بيان ذكرت الخارجية أن هؤلاء البريطانيين سافروا إلى أفغانستان خلافا لتوصيات السفر التي تصدرها السلطات.

وأكد أن هؤلاء البريطانيين لم يكن لديهم أي دور في عمل الحكومة البريطانية في أفغانستان وتوجهوا لأفغانستان خلافا لتوصيات السفر الصادرة عن الحكومة.