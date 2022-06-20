الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإفراج عن 5 بريطانيين محتجزين في أفغانستان

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية
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أعلنت الحكومة البريطانية الإفراج عن 5 رعايا بريطانيين بينهم صحفي سابق كانوا محتجزين في أفغانستان، مؤكدة أنهم ارتكبوا خطأ عبر التوجه إلى هذا البلد خلافا لتوصيات السفر.

وعبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن ارتياحها، لأن بريطانيا أمنت الإفراج عن 5 بريطانيين معتقلين في أفغانستان، مضيفة: «سيكونون قريبا مع عائلاتهم».

وفي بيان ذكرت الخارجية أن هؤلاء البريطانيين سافروا إلى أفغانستان خلافا لتوصيات السفر التي تصدرها السلطات.

وأكد أن هؤلاء البريطانيين لم يكن لديهم أي دور في عمل الحكومة البريطانية في أفغانستان وتوجهوا لأفغانستان خلافا لتوصيات السفر الصادرة عن الحكومة.

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