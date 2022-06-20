القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة على يد زميلها

واقعة بشعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطالب يقوم بذبح زميلته أمام جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل تلك الجريمة التي تداول رواد السوشيال ميديا الفيديو الخاص بها بدأت برصد فيديو يقوم فيه شاب بتسديد طعنات لفتاة أمام سور جامعة المنصورة، ثم القيام بذبحها بالشارع، وتمكن عدد من الأهالي والمواطنين من القبض عليه.

وأعلنت الجهات الأمنية عن تمكنها من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية، مستخدمًا سلاحا أبيض «سكينا»، مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتوصلت تحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن المنصورة إلى أن الفتاة التي تعرضت للذبح أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم، على يد أحد الأشخاص، هي نيرة أشرف عبدالقادر، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، حيث كانت على معرفة سابقة بالطالب قاتلها، وهو «محمد عادل»، حيث كانا معًا في الثانوية العامة والكلية، إضافة إلى أنهما الاثنان من الغربية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الطالبين كانا قادمين معًا من محافظة الغربية إلى كلية الآداب بجامعة المنصورة، وأنهما طالبان في الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع في كلية الآداب، جامعة المنصورة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.