«استولى على مبيتى».. أقوال المتهم بقتل جامع قمامة بمصر الجديدة

استمعت نيابة مصر الجديدة، اليوم الإثنين، لاعترافات المتهم بقتل جامع قمامة أثناء نومه داخل عقار.

وأكد المتهم أنه بيت النية وعقد العزم على التخلص من زميله بسبب استيلائه على مكان المبيت الخاص به ورفض تركه، واضاف المتهم انه دائما ما يطلب من المجني عليه ترك مكان المبيت والبحث عن مكان اخر الا انه كان يرفض ويتجاهل كلامه ويقول له شفلك حتة تانية بعيد عني.

وأشار المتهم أنه قرر التخلص من زميله وانتظر حتي استغراقه في النوم ثم أحضر حجرا صلبا كبيرا وظل يضربه به على رأسه حتى تفتت دماغه وخرجت أحشاؤه وتأكد من وفاته.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل عقار "غير مأهول بالسكان" كائن بدائرة القسم وبها عدة إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجني عليه أحد الأشخاص "يعمل فى جمع القمامة" وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" يعمل فى جمع القمامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على المبيت داخل العقار المشار إليه وفى سبيل ذلك قام بالاختباء بالمنطقة المحيطة بالعقار حتى استغرق المجنى عليه فى النوم وتحصل على قطعة من الحجر من داخل العقار وتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.