الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسئول مخبز بلدى بالمرج لاتهامه بجمع دقیق بلدى للمحاكمة

نيابة
نيابة
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قررت نيابة المرج إحالة مسئول مخبز بلدي، لاتهامه بجمع دقیق بلدي مدعم لبیعه في السوق السوداء، للمحاكمة أمام محكمة الجنح. 

وتمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط "مسئول عن مخبز بلدى- كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبیع فى كمیة من الدقیق البلدى المدعم "استخراج 82%" بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر داخل المخبز على "600 كيلو جرام دقیق بلدى مدعم"، وبمواجھته اعترف بحیازته المضبوطات بقصد الاتجار بھا في السوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونیة وتم حبس المتهم.

نيابة المرج مخبز بلدي المرج

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