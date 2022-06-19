استطلاع رأى: 6 من كل 10 أمريكيين يؤيدون محاكمة ترامب فى أحداث الكونجرس

أفاد أحدث استطلاع للرأي أن حوالي 6 من بين كل 10 أمريكيين، يرون أنه يجب اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بارتكاب جريمة لدوره في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير عام 2021.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، أن نتائج استطلاع شبكة "إيه بي سي نيوز" التليفزيونية وشركة إسبوس للأبحاث، تمثل زيادة طفيفة منذ بداية سلسلة من جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق الخاصة بمجلس النواب في أحداث الاقتحام.

وأفاد الاستطلاع الذي جرى يومي 17 و18 يونيو الجاري، أن 58% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الرئيس السابق يجب اتهامه بجريمة لدوره في أعمال الشغب.

ووفقًا لاستطلاع شبكة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة واشنطن بوست في أبريل الماضي، فإن 52% يعتقدون أنه يجب اتهام ترامب، بينما كانت النسبة تبلغ 54% في استطلاع أجرته نفس الجهتين في يناير عام 2021.

وكشف استطلاع الشهر الجاري أن نفس النسبة من الأمريكيين وهي 58% ترى أن ترامب يتحمل إما الجانب الأعظم أو قدرا معقولا من المسئولية عن أحداث السادس من يناير.

كما يرى 60% من الأمريكيين أن لجنة السادس من يناير تجري التحقيق بشكل نزيه وغير متحيز، غير أن 34% فقط من الأمريكيين قالوا إنهم يتابعون جلسات اللجنة عن كثب أو إلى حد ما.

وفي وقت سابق، قال العضو الديمقراطي في اللجنة البرلمانية للتحقيق في اقتحام الكونجرس، آدم شيف، إن نائب الرئيس السابق مايك بنس يمكن أن يستدعى للمثول أمامها، قبل جلسات علنية من المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

والخميس، فصّلت هذه اللجنة البرلمانية خلال جلسة بثتها مباشرة محطات تلفزيونية، الضغوط الكثيرة التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب على نائبه "مايك بنس" محاولًا منعه من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في السادس من يناير 2021.