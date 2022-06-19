الأحد 19 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور أمريكي: لا اتفاق بعد بشأن إنهاء العنف باستخدام الأسلحة النارية

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي مايك لي
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قال السيناتور الأمريكي مايك لي، اليوم الأحد، إن مواقف أعضاء الكونجرس لا تزال متباعدة إزاء أهم قضايا السلامة المتعلقة بالأسلحة النارية، والتي يجري مناقشتها حاليًا في الكونجرس، ما أثار الشكوك إزاء الآمال في أن تتمكن الولايات المتحدة من إقرار أول تشريع اتحادي خاص بالأسلحة النارية منذ عقود.


وأضاف السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا لشبكة فوكس نيوز: "القضية التي نواجهها هنا هي أنه ليس لدينا مشروع قانون".
 

وتابع: "ظللت أطلب الاطلاع على النص، وصار من الواضح أنه ليس لديهم مشروع قانون، وفي الواقع ليس هناك اتفاق بعد".


ويتعرض أعضاء الكونجرس لضغوط من أجل الحد من العنف باستخدام الأسلحة النارية بعد واقعتي إطلاق نار عشوائي الشهر الماضي في متجر بقالة في بافالو بولاية نيويورك وفي مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.
 

وقال لي إن مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقت على سلسلة من "الوعود الواسعة النطاق للغاية، لكن لا توجد لغة (مشتركة) بشأن البنود الأكثر إثارة للجدل وتداعياتها المحتملة".

الكونجرس قضايا السلامة الأسلحة النارية الولايات المتحدة السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا

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